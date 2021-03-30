Кто может стать новым главой Горячего Ключа

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В кулуарах администрации Краснодарского края заговорили о скорой смене главы Горячего Ключа Александра Кильганкина. Кадровые перестановки связывают "с его нерасторопностью в принятии решений".

- В ближайшее время в Горячем Ключе сменится глава. Отставка ожидаемая. На последнем Часе Контроля муниципалитет был назван в числе аутсайдеров, практически ни одно поручение губернатора на территории вовремя исполнено не было, - сообщили в неофициальном Telegram-канале администрации Краснодарского края – Красная, 35.

Действующий глава ранее уже подвергался критике. Например, за то, что в Горячем Ключе было выдано 57 разрешений на строительство многоквартирных высоток, когда такая комплексная застройка недопустима. Это означает, что о социальных объектах, гонясь за квадратными метрами жилплощади, в этих местах попросту забыли.

Но при всем том, приближенные к губернатору отметили, что Кильганкин был не самым худшим примером главы муниципалитета, но так и не смог стать лучшим. И тут же намекнули о приемнике – им станет один из бывших министров, уроженец города-курорта.

«КП» - Кубань» стало известно, что 31 марта состоится депутатская сессия, на которой с большой вероятностью примут отставку Александра Кильганкина. А исполнять обязанности временно будет его заместитель.

В связи с отставкой в коридорах местной администрации стали выдвигать версии о кандидатуре на кресло главы Горячего Ключа. Предположения сошлись только на одной персоне - Дмитрии Розевике. Он единственный уроженец города, который не так давно был в непосредственном подчинении губернатора.

Дмитрий Александрович с 2014 по 2016 год являлся руководитель департамента информатизации и связи. Тогда он ушел с поста с припиской «по собственному желанию».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кандидаты на вылет: кто из глав городов и районов Кубани может лишиться поста

С кем из прежней команды дальше может не пойти Вениамин Кондратьев (читайте далее)