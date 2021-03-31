Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 31 марта 2021: В Краснодарский край поступило свыше 35 тысяч доз вакцины от COVID-19

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 31 марта 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. По последним данным, в регионе 109 зараженных. Среди них: трое детей до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 42,2 тыс. человек. Однако в крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция, режим повышенной готовности продлен до 12 апреля.

- Сейчас 75 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2310 человек в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 744,6.

В Краснодарский край поступило свыше 35 тысяч доз вакцины от опасной инфекции. В ближайшее время препарат распределят по муниципальным образованиям.

Сделать прививку на Кубани можно в пунктах вакцинации на базе поликлиник, ФАПов и центров медпрофилактики. Для жителей отдаленных территорий работают 24 передвижных медицинских комплекса, которые закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

В регионе прививку уже сделали 196,5 тысяч человек, среди них за последние 24 часа вакцину поставили более 6,5 тысяч человек. Вакцинацию проводят в два этапа, промежуток между которыми 21 день.

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