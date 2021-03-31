Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 31 марта выросло на 107

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 31 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 107 человек, накануне было зафиксировано 109 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи, Новороссийск и Кореновский район, здесь выявили 32 и по 6 новых случаев соответственно. По пять человек заразились коронавирусом в Кавказском районе.

- По четыре человека попали в госпитали в Апшеронском, Белореченском, Выселковском и Усть-Лабинском районах. По три заболевших выявлено в Геленджике, Туапсинском, Отрадненском, Тимашевском, Тихорецком, Тбилисском, Новокубанском и Белоглинском районах. По два – в Армавире, Горячем Ключе, Приморско-Ахтарском районе. Единичные случаи зафиксированы в Динском, Ейском, Успенском, Новопокровском, Гулькевичевском и Павловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших за стуки – четверо детей от двух лет. 75 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО. В настоящее время в стационарах лечатся 1164 жителя с ковидом, на дому – 1651.

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