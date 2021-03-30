Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 30 марта выросло на 109

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 30 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 109 человек, накануне было зафиксировано 111 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Анапа, здесь выявили 38, 29 и 14 новых случаев соответственно. По пять человек заразились коронавирусом в Геленджике, Динском и Белоглинском районах.

- По два пациента попали в госпитали в Кореновском, Кущевском и Тихорецком районах. Единичные случаи зафиксированы в Туапсинском, Ейском, Курганинском, Ленинградском, Усть-Лабинском, Новопокровском и Гулькевичевском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших за сутки - трое детей. 75 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО. Сейчас в стационарах лечатся 1146 жителей с ковидом, на дому – 1672.

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