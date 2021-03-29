Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 марта выросло на 111

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, наблюдаются качели заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 29 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 111 человек, накануне было зафиксировано 113 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Тихорецкий район и Сочи, здесь выявили 33, 10 и 9 новых случаев соответственно. По восемь человек заболели еоронавирусом в Мостовском и Выселковском районах, по шесть – в Апшеронском и Динском.

- По четыре человека попали в госпитали в Новороссийске, Белореченском и Славянском районах, по три – в Успенском и Усть-Лабинском. По два случая подтверждено в Анапе, Лабинском, Новокубанском, Темрюкском районах. Единичные случаи зафиксированы в Армавире, Курганинском, Щербиновском, Отрадненском, Каневском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона

Также известно, что за сутки среди заболевших – трое детей. 74 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО. Сейчас в стационарах лечатся 1105 жителей с ковидом, на дому – 1743.

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