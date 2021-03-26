«Заболеваемость снижается, но мы по-прежнему в боевой готовности»: краснодарский врач-инфекционист о том, когда будет побежден коронавирус на Кубани

Игорь Люлин. Фото: Краснодарская инфекционная больница

Вот уже год жители Кубани следят за коронавирусными сводками, которые сообщает оперативный штаб края. Сколько заболевших, какие ограничения вводят, какие запреты снимают - все это с марта 2020 года стала неотъемлемой частью нашей жизни. Кто-то давно привык к новым условиям жизни, а кто-то до сих пор не верит в существование ковида. Но есть люди, для которых «COVID-19» - не просто слово, а работа.

Будни медиков и без того напряженные, но во время карантина им стало еще тяжелее. Все, о чем мечтали сотрудники больницы, это снять неудобные защитные костюмы и наконец увидеть свою семью. Многие несколько месяцев общались с родными лишь по видеосвязи.

- Мне и раньше было ясно, но прошедший год в очередной раз показал и доказал, что сотрудники больниц - это главная ценность. Можно построить стены, покрасить, закупить оборудование, но самое главное - это те, кто готов в любой момент мобилизоваться, способные в сложных ситуациях оставаться людьми, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар» инфекционист, замглавного врача краснодарского СКИБа Игорь Люлин. - Особенно важна была для нас поддержка тех, кто приходил к территории больниц, где вынужденно проживали медики, и спрашивали, нужна ли какая-то помощь.

По словам Игоря Люлина, никто из его коллег из-за боязни тогда еще неизвестного вируса не отказывался от выполнения своих обязанностей.

- Даже те, у кого были проблемы со здоровьем, хотели быть полезными, потому выполняли работу, находясь на удаленке, - уточнил замглавного врача краснодарского СКИБа Игорь Люлин. - Моя семья - это тоже медики. И они, как никто другие знают, что значит моя работа. Понимание было и есть всегда, за это я благодарен им.

Ситуация с коронавирусом на Кубани постепенно начинает стабилизироваться. Случаев заболевания становится все меньше. Специалисты делают аккуратные прогнозы - к октябрю 2021 года будет выработан популяционный иммунитет.

- Мы видим тенденцию к снижению заболеваемости, у нас есть инструменты управления инфекцией. Но не забываем - инфекция все-таки новая, коварная, мы по-прежнему сохраняем мобилизационный ресурс, чтобы при любом раскладе оказывать медицинскую помощь, - добавил в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар» замглавного врача краснодарского СКИБа Игорь Люлин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Роспотребнадзоре Кубани объяснили, почему Парад Победы в крае пройдет без зрителей

По словам заместителя главы ведомства Татьяны Гречаной, мероприятия решили организовать в таком формате, чтобы избежать всплеска заболеваемости летом (читайте далее)

Парад Победы 9 мая в Краснодаре: где и как пройдет

Рассказываем, что известно о мероприятии (подробнее)

На Кубани сняли большинство ограничений из-за коронавируса

На заседании оперативного штаба в Краснодарском крае приняли решение о ряде послаблений (подробнее)