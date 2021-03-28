Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 марта выросло на 113

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, наблюдаются качели заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 28 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 113 человек, накануне было зафиксировано 114 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи, и Армавир, здесь выявили 32, и по 9 новых случаев соответственно. В госпиталь Геленджика с коронавирусом попали шесть человек, по пять – в Тбилисском и Приморско-Ахтарском районах, по четыре – в Горячем Ключе, Павловском, Тимашевском районах.

- По три новых пациента с COVID-19 в Кореновском, Апшеронском, Выселковском, Динском районах. По два случая подтверждено в Новороссийске, Ленинградском, Брюховецком, Ейском, Кущевском, Гулькевичском, Новокубанском, Белоглинском районах. Единичные случаи зафиксированы в Анапе, Туапсинском, Кавказском, Красноармейском, Отрадненском, Тихорецком, Калининском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

66 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО. Сейчас в стационарах лечатся 1109 жителей с ковидом, на дому – 1758.

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