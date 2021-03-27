Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 марта выросло на 114

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, наблюдаются качели заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

В регионе за 24 часа выявили 114 случаев коронавируса. Среди заболевших 69 женщин и 45 мужчин, кроме того - четверо детей до 18 лет.

В Краснодаре подтверждено 33 случая, в Сочи – 14, в Мостовском районе – 11. Шесть больных выявили в Лабинском районе, пять – в Динском. Четыре положительных теста на короновирус получено в Новороссийске, Туапсинском и Кавказском районах. По три инфицированных обнаружили в Анапе, Армавире, Красноармейском районе. По два – Кореновском, Белореченском, Курганинском, Староминском, Темрюкском, Тихорецком, Успенском, Новокубанском и Усть-Лабинском районах. По одному человеку подхватили ковид в Брюховецком, Выселковском, Апшеронском, Ейском, Отрадненском и Белоглинском районах.

- По состоянию на 27 марта в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратились 196516 жителей. Общее число заболевших – 41929, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона. - Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 738,8.

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