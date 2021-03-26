Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 марта выросло на 116

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, наблюдаются качели заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 26 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 116 человек, накануне было зафиксировано 119 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи, и Динской район, здесь выявили 32, 15 и 14 новых случаев соответственно. Семь заболевших коронавирусом выявили в Тихорецком районе. По шесть – в Новороссийске и Геленджике.

- Четыре положительных результата получили пациенты в Белореченском районе. По три - в Апшеронском, Красноармейском и Горячем Ключе. По человека попали в госпитали в Анапе и Армавире, а также в Выселковском, Кавказском, Кущевском, Славянском, Тимашевском и Тбилисском районах. Единичные случаи зафиксированы в Туапсинском, Брюховецком, Крыловском, Северском, Усть-Лабинском, Новокубанском и Павловском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также среди заболевших коронавирусом за сутки выявлено пятеро детей. В стационаре с коронавирусом находятся 1108 жителей, 1768 – лечатся на дому. 76 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

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