Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 марта выросло на 119

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, наблюдаются качели заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 25 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 119 человек, накануне было зафиксировано 118 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи, и Кавказский район, здесь выявили 33, 19 и 11 новых случаев соответственно. Шесть человек заболели в Тихорецком районе, по пять – в Новороссийске, Геленджике, Кореновском, Динском и Темрюкском районах.

- В госпиталь Белореченского района поступили четыре человека с коронавирусом, по три – в Туапсинском, Выселковском, Лабинском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. В Абинском и Курганинском районах выявили по два инфицированных. Единичные случаи зафиксированы в Апшеронском и Тимашевском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что за последние сутки среди зараженных коронавирусом выявили семеро детей. 67 заболевших сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО. 1100 человек с коронавирусом лечатся в стационарах, 1765 – на дому.

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