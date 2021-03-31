Что известно о новом главе Ростехнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Трембицкого новым главой Ростехнадзора. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору стал Александр Трембицкий. Об этом стало известно 30 марта.

До этого назначения Трембицкий более восьми лет, с 2012 года, был на должности заместителя главы Ростехнадзора. Ранее, с 2010 по 2012 год, руководил Северо-Кавказским управлением службы, а с 2006 по 2010 год занимал кресло главы департамента по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.

Известно, что новый глава Ростехнадзора Александр Трембицкий родился 1 января 1965 года в кубанском городе Усть-Лабинске. У него высшее образование, окончил Кубанский сельхозинститут, также Трембицкий прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете по специальности «Экологический менеджмент и аудит».

Александр Трембицкий женат, у него есть сын. Сейчас Александр Трембицкий-младший занимает должность заместителя губернатора Краснодарского края по вопросам транспорта, ТЭК и ЖКХ.

Исходя из декларации о доходах, Александр Трембицкий в 2019 году заработал 5,7 млн рублей. Доход супруги составил 8 млн рублей. В собственности Трембицкого зарегистрирован земельный участок в 1000 квадратных метров и две квартиры площадью 104,6 и 65,4 квадратных метров.

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