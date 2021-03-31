Новым главой Ростехнадзора стал отец вице-губернатора Кубани Александр Трембицкий

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Трембицкого новым главой Ростехнадзора. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Трембицкого новым главой Ростехнадзора.

- Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору стал Александр Трембицкий. Алексей Алёшин освобождён от этой должности, - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Александр Трембицкий родился 1 января 1965 года в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. У него высшее образование - Кубанский сельхозинститут, также он прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете по специальности «Экологический менеджмент и аудит».

Трембицкий более восьми лет занимал должность заместителя главы Ростехнадзора. До этого он руководил Северо-Кавказским управлением службы и занимал кресло главы департамента по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.

Сын Александра Трембицкого Александр Трембицкий-младший 1987 года рождения. Он с июня 2020 года занимает должность заместителя губернатора Краснодарского края по вопросам транспорта, ТЭК и ЖКХ.

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