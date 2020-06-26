Министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края стал Александр Трембицкий

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:20:57+03:00

Изменить размер текста: A A

25 июня на должность министра ТЭК и ЖКХ региона губернатор Кубани назначил Александра Трембицкого.

- С 2019 года Трембицкий занимал пост заместителя министра этого ведомства. С уходом Зименко, он стал на его место, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С 2012 по 2014 год Александр Трембицкий занимал должность заместителя главы муниципального образования Кореновский район. Затем работал начальником отдела деревообрабатывающей промышленности министерства промышленности и энергетики края. В 2017-2018 годах занимал пост замглавы Геленджика. По 2019 год был советником гендиректора АО «Черномортранснефть». С апреля 2019 года Александр Трембицкий занимал пост заместителя министра ТЭК и ЖКХ Кубани.

О том, что в краевой администрации освободилось министерское кресло, "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили также 25 июня. Пост покинул Евгений Зименко. Он отвечал энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство региона. Зименко покинул должность министра в связи с переходом на новую работу.

Напомним, главу ведомства представили в феврале 2019-го. Евгений Зименко пробыл руководителем ТЭК и ЖКХ Краснодарского края почти полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU