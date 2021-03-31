Что известно о педофиле, который приставал к 11-летнему мальчику в лифте Краснодара

Извращенца ищут по записям с видеокамер

Полиция Краснодара ищет извращенца, который приставал к 11-летнему мальчику. Вместе с ребенком мужчина, которому на вид лет сорок, зашел в лифт на улице Героя Сарабеева в Краснодаре. И когда двери кабины закрылись, стянул с себя штаны и начал приставать к мальчику.

Ребенок нажал на кнопку, остановил лифт и выскочил из него. Об извращенце он рассказал родителям, которые и обратились в полицию.

- По факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего проводится проверка, устанавливается личность мужчины, - сообщил сайту «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД Краснодара Артем Коноваленко. - Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия законного процессуального решения.

Ориентировка на подозреваемого

Если кто знает этого мужчину, звоните в полицию по номеру 02.Извращенца полиция ищет по записям с камер, которые установлены в подъезде многоэтажки. На вид подозреваемому около 45 лет, он среднего роста с черными с проседью волосами. В тот день, когда он приставал к ребенку, на мужчине была черная куртка и темно-синие джинсы. На ногах - темно-коричневые туфли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Кубани ищут без вести пропавшую 17-летнюю девушку

17-летняя Анастасия Ковган ушла из дома 27 марта. Последний раз ее видели на вокзале в станице Северской. Там она села в автобус до автовокзала «Южный», который находится в Краснодаре. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно (продолжение)