Почему редактора Пивоварову лишают профессии и грозятся упечь в тюрьму

Елена Пивоварова была редактором одной из лучших газет страны Фото: Евгения ОСТРАЯ

Эта история тянется с ноября прошлого года. Тогда с просьбой спасти уволенного редактора районной газеты в Ростовской области 48-летнюю Елену Пивоварову во время пресс-конференции Владимира Путина к президенту обратилась глава местного профсоюза журналистов Вера Южанская.

- Я поручу губернатору разобраться, - отреагировал президент.

Журналистское сообщество, зная чудодейственный эффект прямых линий, выдохнуло. А сама Пивоварова прослезилась перед телевизором.

Но спустя три месяца ее не только не вернули в профессию, но и выдали волчий билет, возбудив уголовное дело.

ЗАНОЗА МЕСТНОГО МАСШТАБА

- Ростовские чиновники там бессмертные что ли?! - недоумевает столичный коллега, балованный волшебством прямых линий.

А я еду в Батайск, чтобы разобраться, почему Пивоваровой не помог даже Путин.

Батайск находится в 15 километрах от Ростова. И как и большинство российских городов, переживает сейчас строительный бум. Рядом с добротными казачьими хатками вырастают целые кварталы из двенадцатиэтажек. Один из таких – нанодом – прямо напротив скромного здания редакции газеты «Вперед».

- Видите, дома строятся, как грибы после дождя, а мест в больницах и детских садах не хватает, коммунальные трубы не выдерживают такого количества новых жильцов, парковок нет. Проблем – масса, и все их бывший редактор старалась поднимать, - показывает в окно мне бывшая коллега Елены Пивоваровой.

13 лет Пивоварова возглавляла муниципальную газету. В городе с 120 тысячами населения читал ее каждый десятый. Что по нынешним цифровым временам весьма неплохо.

Но так было не всегда.

Однажды появился у районки в городе серьезный конкурент – частная газета «Батайское время». Она была независимой от местной администрации, потому свободной. А «Вперед» – серой и скучной. Зато жила с властями душа в душу. Писали только отчеты и хвалебные оды. Не газета – сплошной праздник чиновничьей жизни. А реальность Батайска была иной, потому в конкурентной борьбе за читателя районка явно проигрывала.

Тогда Пивоварова и решила вернуть газете ее настоящее предназначение – служение людям, а не властям. Но запустила тем самым обратный отсчет для себя самой.

Уже через пару лет скромная ростовская районка вошла в 10-ку лучших газет России. Взять хотя бы ее расследования о переделе похоронного бизнеса и врачебных ошибках, которые гремели на всю Ростовскую область.

А еще Пивоварова сама год назад стояла с призывным плакатом на пресс-конференции с Путиным, ожидая, когда провинции дадут слово. Тогда, не дождавшись, она добралась до его помощников, всучив папку с документами о проблемном в Батайске микрорайоне. Волшебным образом проблема решилась. А Пивоварова засела занозой под толстой кожей местных властей.

Но если прежний глава Батайска Валерий Путилин хоть и не любил Пивоварову за въедливость, к газете и ее роли относился с уважением. Не раз помогал деньгами на нужды редакции. Я, кстати, попыталась с ним встретиться, но в последний момент он наотрез отказался.

В 2018 году к власти в Батайске пришел управленец нового времени - сити-менеджер Геннадий Павлятенко (до этого, кстати, он возглавлял пресс-службу губернатора Ростовской области). С ним у Пивоваровой отношения совсем не заладились.

Каждый раз после выхода зубастой статьи Елене Пивоваровой теперь звонили из администрации города.

- За что вы так не любите город?! - говорил редактору мэр Павлятенко, требуя снять ее с публикации.

Вскоре журналистов местной газеты перестали пускать в здание администрации, а запросы — игнорировать.

- Чтобы получить ответ по какой-либо важной проблеме, нам приходилось обращаться в профильное министерство Ростовской области. Потому что те, кто на месте, не отвечали, - говорит Елена Пивоварова.

Зато, когда потребовалось убрать редактора, тут в мэрии Батайска вспомнили не об обязанностях, но о правах.

Любопытно, что в 2019 году по инициативе мэрии Батайска муниципальное предприятие газета «Вперед» преобразовали в общество с ограниченной ответственностью. Но забыли передать имущество – здание редакции и землю под ней в центре города. Осенью прошлого года Пивоварова напомнила об этом учредителям. А 12 ноября 2020 года ее неожиданно уволили с поста главного редактора и директора газеты.

НЕ УВОЛИМ, ТАК «КАЗНИМ»

После скандального увольнения, слух о котором дошел до Москвы, редактор пошла в суд. Она надеялась, что здесь ее попранные трудовые права, а заодно и права на свободу слова, восстановят. Но свои аргументы в мэрии, подписавшей приказ об увольнении, собирали долгих три месяца.

- Вы хоть причину-то увольнения назовите, - интересуется судья Юлия Макоед, обращаясь к юристам администрации.

Оппоненты Пивоваровой и здесь объясняться не стали. Но судья все равно отказала редактору.

- Решение принято одним из учредителей газеты — комитетом по управлению имуществом города Батайска. А Елена Пивоварова — такой же муниципальный служащий, как все, - объясняет мне глава ростовского департамента информационной политики Владимир Тюрин. - У ее работодателя и спросите.

- Позвольте, редактор – не служащий и не работник колбасного цеха (при всем уважении). Она выполняет социальную миссию, прописанную в законодательстве, и учредитель, кем бы он ни был, не имеет право вмешиваться в деятельность СМИ. А такую, как Пивоварова знают и ценят! – говорю.

- У нее, по-моему, возникли проблемы с законом, - пожимает плечами Тюрин. – Вот и ответ.

Пивоварова, к слову, теперь действительно - фигурант уголовного дела о растрате. В 2019 году она, как считает следствие, вместе с бухгалтером и курьерами делила деньги за «дутые» тиражи. То есть печатала свою газету «Вперед» большим тиражом, чем она была востребована у читателей. Якобы в доле такой экономии были все: и редактор, и курьер, и бухгалтер. Потери редакции правоохранители оценили в 400 тысяч рублей.

А на днях к ней в квартиру, как к какому-то денежному воротиле, пришли с обыском и грозились вынести дверь. Описали все золотишко, откопали даже бабушкины зубы, невесть как сохранившиеся в доме.

- Я спросила, а это-то зачем? Мне ответили: «А ущерб государству вы чем будете возмещать!», - добавляет Пивоварова.

После этого визита бывшего редактора простой районной газеты увезли на скорой.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Растрата». Допросить Елену Пивоварову в качестве обвиняемой пока невозможно. От всех этих событий она слегла в больницу, - уточняет защитник бывшего редактора Ольга Трофимова.

А в ростовском Союзе журналистов кинули клич, если не встать грудью за поруганную редакторскую честь, то хотя бы помочь рублем на адвоката. Пока сумму обозначили в 100 тысяч рублей. Но судя по масштабам разворачивающейся драмы, это только начало...

- Дело Пивоваровой – это борьба с неугодными! – снова обратились из ростовского Союза журналистов с новой петицией к президенту и в Генпрокуратуру.

ПОЧЕМУ НЕ СПАСЛИ?

Кто не знает, нищие районки едва выживают. Латают одну дыру, как тут же появляется новая. Пандемия нанесла многим такой удар, от которого сейчас вообще не оправиться. Сложно представить, чтобы в этих условиях в несговорчивом редакторе Пивоваровой вдруг проснулся Великий Комбинатор. Гораздо спокойнее было бы устроиться под теплым властным бочком, как делают многие. А не пугать начальников правдой в газете.

После шумихи вокруг, мэр Батайска Геннадий Павлятенко счел, что безопаснее будет молчать о причинах своего решения уволить Пивоварову. До сих пор он не проронил ни слова.

- Вас, журналистов, много тут гуляет, а главе некогда, у него снег сошел, оголил проблемы города, - настаивает пресс-секретарь мэра Батайска Всеволод Чернявский.

Накануне моего приезда губернатор Ростовской области обрушился на мэра с критикой за ужасные дороги.

- Скажите, за что вы уволили редактора Пивоварову?

- Нашлась более подходящая кандидатура – такой ответ вас устроит, - буркнул мэр и скрылся за спинами своей свиты, когда я несколько часов прождала его под дверью администрации.

Подходящий человек – Лариса Белоконь – теперь тоже строго следит за тем, что говорят ее журналисты. В прошлый мой приезд, она едва не выставила меня взашей за желание поговорить с коллективом.

- Что вы здесь шастаете все? – новый редактор газеты сначала охотно раздавала интервью журналистам. Но героический образ предшественницы в глазах коллег почему-то не мерк, несмотря на солидную папку компромата, которую она успела насобирать на Пивоварову за месяц своей работы, и передать ее куда следует.

- Знаете, почему с журналистами в маленьких городах так поступают? Власть там не избирают, а по большей части назначают, - говорим с секретарем Союза журналистов России Владимиром Касютиным. - Им не жителям своих районов нужно доказывать теперь свою состоятельность во властном кресле, а тому, кто анализирует рейтинги — Кремлю. Вот и получается, муниципальная газета — какое-то ненужное звено в этой цепочке.

Точно. Газета в глазах ситименеджеров – затратный рудимент. А такая, как «Вперед» только добавляет темных пятен на репутацию. Зато не иметь официальную страницу в соцсетях для чиновников на местах сейчас очень недальновидно. Хотя бы раз в день (лучше чаще!) здесь должен появляться его светлый лик в заботах о своем народе.

А тот, кто нужно, заметит и водрузит на пост.

В большинстве случаев российские главы, мэры, губернаторы, кому муниципальные СМИ передаются, как эстафетная палочка, вместе с начальничьим креслом, простодушно полагают, что, как и то самое кресло, они обязаны быть удобными. Во собственную славу власть башляет миллионы из бюджета так, как будто покупает лояльность журналистов за свои собственные, а не за народные. И сколько бы не переубеждали смелые пивоваровы, что все совсем не так, ничто не меняется. Да и не может. Любого, кто гладит тебя против шерсти, хочется ударить по рукам — это закон естества.

- По закону о СМИ и по логике, мы - четвертая власть, независимая и самостоятельная. А по факту - прислуга власти. И если ты только зайдешь черту своей прислужьей роли, сразу получай нокаут. Так, ребята, давайте, уже обозначим правила игры, чтобы все по ее итогам были живы и здоровы. Нет у нас своих прав и предназначений, пропишите это. А не давайте уже эти эфемерные надежды на свободу слова, - решительно говорит Елена Пивоварова.

Но выход есть. На независимость прессы надо скидываться, хотя бы, как на капремонт. По квитанции в месяц. С каждого жителя страны — по 200 рублей — такая вот цена свободы слова! Зато миллионы из казны на пиар властей пойдут на дороги, больницы, детсады... Кто-то отсеится, а все пивоваровы останутся на свободе той щукой, которая нужна, чтобы пескарь не дремал.

ОТ АВТОРА

Я и сама еще год назад находилась под постыдной уголовной статьей. Да той же самой! А сценарий, разыгрывающийся с Пивоваровой, - как под копирку.

Для примера, в мою бытность редактором омской районки в 2016 году власти затеяли «пилотный проект» по переводу школ и детсадов на дрова. Тогда районные чиновники подали это региональному начальству под модным лозунгом «Хватит кормить Кузбасс!», отказавшись от закупки угля в сибирской реальности. И завалили маленькие сельские котельные обледеневшими пеньками. Они не разгорались, а дети мерзли. Получилось абсурдно, глупо, непрактично... Виноватыми в том, что проект не «взлетел» назначили кочегаров...и нас, журналистов.

Да и разве можно было надеяться, что после публикаций власть прозреет и благодарно пожмет тебе руку за детальный анализ своих просчетов?!

Для того чтобы так использовать ресурс, которым владеешь (имею ввиду учредительство в муниципальной и региональной прессе), надо быть очень хорошим стратегом.

Хотя, готовя проект к почти вековому юбилею газеты, помнится, мы листали ее пожелтевшие страницы разных лет. Оказывается, в советское время партийные начальники имели мужество с помощью газеты искать в самих себе недостатки. Она пестрила разгромными статьями, призывая нерадивых чиновников к ответу. И они (о чудо!) отвечали.

Так вот после наших острых публикаций никто не топотал ногами и не вызывал автора на ковер. Вместо честного ответа по проблеме в газете, в редакторский кабинет тоже пришло сообщение о расторжении трудовых отношений. А когда слава о нерациональном кадровом решении дошла до Москвы, в редакцию нагрянули финансовые проверки, следователи, прокуроры. Ничего личного. Дошло до суда, в котором я выиграла. Но к тому времени историю побед маленькой районки над чиновничьей глупостью навсегда вымарали со страниц газеты.