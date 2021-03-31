Мэр Краснодара Евгений Первышов собрался в Госдуму

Глава Краснодара Евгений Первышов Фото: Филипп Эс

Мэр Краснодара Евгений Первышов уходит в депутаты Госдумы РФ. Но прежде чем это озвучить официально, он обратился к губернатору Кубани за поддержкой. Вениамин Кондратьев его инициативу баллотироваться в народный парламент поддержал.

- Сегодня Краснодар значительно расширяется, прирастает новыми жителями. И для создания максимально комфортной среды нужен серьезный финансовый ресурс. Нужны новые социальные объекты и очистные, городу требуется большая поддержка на федеральном уровне. Хотел бы попробовать свои силы в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы, – с такими словам обратился к губернатору Евгений Первышов.

Губернатор поблагодарил Евгения Первышева за высокий профессионализм и управленческие качества. Пожелал ему и в дальнейшем отстаивать интересы горожан на федеральном уровне.

Кстати, кроме Евгения Первышова зарегистрирован кандидатом на предварительное голосование ЕР и директор Краснодарского филиала медиахолдинга "Комсомольская правда" Дмитрий Михеев.

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