Не работаю там! Что стало с чиновником, простившим больного ребенка за нарушение карантина на Кубани

Сергея Плахотного уволили из администрации

Это было самое начало жесточайшего карантина в Краснодарском крае. Боясь распространения неизученного доселе коронавируса, власти Краснодарского края пошли на беспрецедентные меры 31 марта 2020 года. Они распорядились перекрыть внешние и внутренние границы региона. На Кубань можно было заехать только по специальным пропускам, выданным при крайней необходимости. Всех, кто таких разрешений не имел, разворачивали на пограничных постах ДПС или отправляли отсиживаться в обсерватор. Не обошлось и без ситуаций, которые не вписывались в рамки принятых правил. Исключительные.

В то утро, 4 апреля, на пост ДПС при въезде в Щербиновский район Краснодарского края приехал чиновник, чтобы проверить, как здесь идет работа.

- Я приехал, чтобы проверить пост. Такая у меня задача была во время карантина. И мне сообщили, что на обочине в машине спят две женщины - мама и бабушка, и ребенок пяти лет, - рассказывал тогда "КП" - Кубань" замглавы по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации Щербиновского района Сергей Плахотный.

Чиновнику на посту сказали, что машина двигалась из Москвы в Ейск. На Кущевском посту, при въезде на Кубань, им выписали транзитный пропуск. Но к тому времени, как они достигли границ следующего района, Щербиновского, действие его закончилось.

- В глаза этих людей невозможно было смотреть. Мама показала мне медсправку с диагнозом девочки, сказав, что она астматик, - продолжил давать показания Плахотный. – У меня самого дочь такого же возраста. Они измученные в машине уже несколько часов провели, ночевали в ней.

Чиновник под свою ответственность выписал им пропуск до Ейска. И этим, по мнению эпидемиологических служб, строго нарушил карантинное законодательство. На Плахотного завели дело об административном правонарушении с отягчающим обстоятельством – он был при исполнении своих служебных полномочий. В этом случае замглавы грозил штраф, как должностному лицу, от 50 до 100 тысяч рублей.

Но человечность чиновника стала главным аргументом в суде. Дело против Сергея Плахотного было прекращено за отсутствием состава преступления, но после жалобы Роспотребнадзора снова отправлено на пересмотр.

- По процессуальным моментам апелляция отменила решение Щербиновского суда и оно было туда возвращено. Но в итоге первая инстанция исправила все недочеты и снова прекратила дело против Плахотного, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В итоге сердобольный Сергей Плахотный избежал штрафа, но не удержал кресла.

- Он больше не работает у нас замглавы, - пояснили "КП" - Кубань" в администрации Щербиновского района Кубани. - Но это никак не связано с той ситуацией.

Впрочем, истинную причину увольнения чиновника там называть не стали.

- Он сейчас работает юристом в спорткомплексе, - только пояснили в администрации.

Сам Сергей Плахотный старается больше не привлекать внимание прессы, воздерживаясь от комментариев.

- Больше я там не работаю и все, - отвечает он на все вопросы.