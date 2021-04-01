Забытый Краснодар: таким город уже мало кто помнит

Автогородок, которого давно нет. Фото: myekaterinodar.ru

Одновременно, чисто «по-южному», трудолюбивый и ленивый - как же он совершенно непохож на нынешний мегаполис с его каменными джунглями и круглосуточно несущимися куда-то автомобилями. Во времена моего детства еще нет Юбилейного. Ростовское шоссе кажется чем-то запредельно далеким. А если кто-то говорит, что он или его знакомые «живут на Рубероидном», то на него смотрят с удивлением: такая это была глухомань. Тот Краснодар был компактным, тихим, утопающим в зелени, с растоптанной по тротуарам всего города пьяняще пахнущей медом алычой, вокруг которой роями кружили осы…

Большая стройка вместо Автогородка и самолета

Не было, наверное, ни одного краснодарского ребенка, который хоть раз не побывал в Автогородке на улице имени Второй пятилетки.

Автогородок в Краснодаре. Фото: myekaterinodar.ru

Огромное пространство было поделено на несколько зон, а главную из них занимал интересный, хоть и незамысловатый аттракцион. Он приводил буквально в восторг детвору, отправлявшуюся в довольно долгое (не менее 10 минут) путешествие на ездящих по колее машинках.

Детей в Автогородке всегда было много. Фото: myekaterinodar.ru

Остановки, светофоры, знаки - все как на самом деле. А вокруг были сделаны дорожки, горки, мостики по которым юные «автомобилисты» передвигались на трехколесных велосипедах. Их совершенно бесплатно можно было брать здесь же, на «парковке». Время от времени там появлялись организованные группы школьников, а экскурсии для них проводили офицеры ГАИ. Помню, уже классе в шестом попал и я на такую. Седой, с серьезным и даже суровым выражением лица майор, не жалея детской психики, рассказывал о тех страшных ситуациях, которые могут произойти, если пренебрегать Правилами.

Этот городок закрылся в 90-х. Долгое время земельный участок пустовал. А в 2006 году тут закипела работа, и на этом месте до сих пор строят филиал детского центра «Орленок». Кстати, согласно проекту на его территории предполагается и строительство нового Автогородка! А открытие запланировано уже в этом году.

На месте Автогородка скоро появится такое здание

Еще одна забытая достопримечательность этого места - самолет Ту-124. В нем был оборудован кинозал, где детворе за 10 копеек показывали мультики. Такой же был в парке культуры и отдыха им. 40-летия Октября, ныне известном как «Солнечный остров».

В этом самолете раньше был кинотеатр. Фото: myekaterinodar.ru

Но кинотеатр в самолете закрыли после ЧП, которое произошло в конце 80-х в одном из городов СССР. Тогда во время киносеанса произошло замыкание, случился пожар и несколько десятков детей сгорели заживо. После этого «кино-самолеты» закрыли, они стояли как немой укор и напоминание взрослым о том, что правила (и дорожного движения, и пожарной безопасности) нужно соблюдать. В 90-х все самолеты были распилены на металлолом и проданы.

На месте площади - суд

Одним из любимейших мест отдыха краснодарцев был и по-прежнему остается Горпарк. В начале 80-х годов его реконструировали. И с тех пор он превратился из утопающего в зелени огромного парка, в котором даже присутствовала некая намеренная «романтика запустения», в четко разлинованный и потому утративший многие свои достопримечательности. Но сейчас он продолжает радовать нас ну хотя бы своими 500-летними дубами. А вот его ближайший сосед и младший брат, сквер на площади Труда, утрачен навсегда.

Сейчас на месте этих фонтанов - Арбитражный суд. Фото: myekaterinodar.ru

Сегодня на том месте высится громада - здание арбитражного суда. А еще несколько десятков лет назад тут была красивейшая галерея фонтанов, где росли огромные ивы и была высажена аллея Космонавтов Краснодарского края.

Арбитражный суд. Раньше на этом месте была площадь Труда. Фото: kuban.photography

Огромный цветник стал судом

А вот еще один пример того, как самый центр Краснодара лишился прекраснейшего открытого пространства, которым так дорожат города всего мира. Уже в новом веке огромный цветник в границах улиц Красной, Советской и Красноармейской, бывший украшением столицы Кубани, перестал существовать.

Цветник в границах улиц Красной, Советской и Красноармейской. Фото: myekaterinodar.ru

И на его месте возвысилось монументальное здание краевого суда.

А много лет назад на этом месте был огромный цветник. Сейчас тут здание кревого суда Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Детский скверик превратился в спортплощадку

Вряд ли живы те, кто помнит, что в царское время здесь был один из главных рынков Екатеринодара или, как говорят на юге, базар, а площадь и улица так и назывались - Базарными. Точно знаю, что живы те, кто помнит, что после немецкой оккупации здесь провели казнь мерзавцев, которые пошли служить врагу и были повинны в смерти сотен и тысяч краснодарцев. Мое поколение помнит это место как Детский скверик или Сквер со слоном.

Детский сквер, сейчас на этом месте скейт площадка. Фото: myekaterinodar.ru

В конце 50-х годов, в очередную годовщину советско-индийской дружбы, установили здесь этот ставший уже знаменитым фонтан в виде сидящего на слоне мальчика. Место стало буквально притягивать к себе детвору. Еще бы, залезть на слона было высшим проявлением доблести!

Сейчас на этом месте уже совершенно другой слон. Фото: myekaterinodar.ru

Ну а те, кто не мог этого сделать, довольствовались стоявшими неподалеку чугунными козлами. Кстати, тоже очень органичными и симпатичными. Теперь на этом месте типовые качели.

В сквере на Орджоникидзе раньше стояли козлы. Фото: myekaterinodar.ru

А еще здесь до сих пор сохранилась единственная в мире «могила Володи Ульянова». Так прозвали краснодарцы стелу, которую поставили в 1965 году. Ну а правее была любимая ребятней зона аттракционов. Причем качели были малышковыми. Сегодня на этом самом месте возводится скейтбординговая площадка.

Сквер на Орджоникидзе сейчас Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Вместо рынка - многоэтажка

Сенной рынок раньше был другой. В самом центре города располагалась эта шумящая и галдящая громадина, благоухающая и смердящая одновременно. Тут тебе и кавказский акцент у торговцев зеленью и гранатами, и акающие продавцы из Тамбова со свеклой и морковью, и цыгане с лучшими на свете тяпками, которыми «бриться можно». И, конечно же, наши родные кубанцы.

Сенной рынок. Сейчас на этом месте - многоэтажка. Фото: myekaterinodar.ru

Бабушки из Пашковки в плюшевых пальтишках, которые они носили круглый год, приезжали рано утром с огромными плоскими корзинами, называемыми «панэрами», в которых лежали груши, жерделы, синенькие. А вечером уезжали довольные и с деньгами. Продавали на рынке и круглые мясокомбинатовские пирожки с ливером и картошкой, свежую ряженку за 20 копеек.

Этой мозаики у Сенного рынка больше нет. Фото: myekaterinodar.ru

А еще тут была мозаика на входе с улицы Октябрьской.

Сейчас тут огромный жилой комплекс, а еще несколько лет назад был Сенной рынок. Фото: Яндекс карты

Теперь на этом месте возвышается огромный жилой комплекс «Центральный».

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