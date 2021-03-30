Позолоченные орлы потерялись в мастерских: какие тайны скрывает знаменитый памятник Екатерине в Краснодаре

Памятник установили в Краснодаре в 2006 году Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

Пятнадцать лет назад к достопримечательностям Краснодара добавилась еще одна – памятник императрице Екатерине Великой, который поспешно открыли 8 сентября 2006 года, даже несмотря на недоделки, которые до сих пор не устранены.

Краснодарцы очень гордятся тем, что удалось воссоздать заново и вернуть на свое место памятник Екатерине II, и всяк, кто приезжает в краевой центр впервые, обязательно придет полюбоваться на творение великого кубанского скульптора Александра Аполлонова - гостеприимные горожане непременно посоветуют зайти в Екатерининский сквер, где установлена скульптура императрицы.

К памятнику Екатерине всегда идут люди Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Александр Аполлонов, взявшись за эту работу, изучал архивные материалы, чертежи, рисунки. Хотя сама идея создания памятника в Екатеринодаре принадлежала скульптору Михаилу Осиповичу Микешину (1835-1896). Тогда, благо, и повод был: на Кубани отмечали столетие основания губернского города – Екатеринодара, построенного на земле, дарованной запорожским казакам государыней-императрицей. Вот в ознаменование этого юбилея и задумался этот масштабный для провинции проект.

Первый памятник Екатерине в Краснодаре.

Почему именно Микешину доверили работу над созданием памятника? Ну, во-первых, Михаил Осипович был при дворе, так сказать, в фаворе, а к тем временам (1892-1895) за плечами мастера были уже такие знаковые работы, как скульптурный ансамбль «Тысячелетие Руси» в Новгороде, памятники императору Александру II в Ростове-на-Дону, сербскому князю Михаилу Обреновичу в Белграде, португальскому королю Педро IV в Лиссабоне. Но самое главное, что Микешин особо был отмечен при дворе за работу над созданием памятника Екатерине Великой, установленного в 1873 году в Санкт-Петербурге. Так что, совсем не удивительно, что в конечном итоге екатеринодарская императрица мало чем отличалась от питерской.

Увы, но до реализации своих работ в металле и камне Михаил Осипович не дожил. Он скончался в 1896 году, так и не закончив эскизы будущего памятника. Продолжил работу над микешинским проектом одесский художник и скульптор, владелец «единственных на юге России» бронзо-литейных мастерских, 36-летний Борис Эдвардс. Но одесситу с британскими корнями за годы работы над проектом пришлось на собственной шкуре испытать всю силу губернской местечковой бюрократии.

В Екатеринодаре не очень хотели расставаться с деньгами, поэтому Эдвардса кормили обещаниями, постоянно торговались в цене, а в итоге художника просто обманули.

Но памятник в честь тезоименитства Екатерины горожане все же увидели. Его открытие состоялось в 1907 году в сквере неподалеку от Войскового храма святого Александра Невского. В идеале получилось так, как и задумывал Михаил Микешин - императрица, облаченная в порфиру, держит в руках скипетр и державу. В центральной части постамента - текст Жалованной казакам грамоты от 1 (12) июля 1792 года. Слева у постамента – князь Григорий Потемкин -Таврический на фоне боевых знамен, справа – казачьи атаманы – отцы-основатели Черноморского казачьего войска Антон Головатый, Сидор Белый и Захарий Чепега. Задняя часть увенчана изображением слепого кобзаря с поводырем. На памятнике выбит перечень побед, одержанных Россией при участии кубанских казаков.

Судьба дореволюционного памятника сегодня так до конца и непонятна. По одной из версий, в 1920 году, когда город заняли красные, памятник разрушили и отправили на переплавку. Молодой Советской республике, якобы, позарез нужен был металл. Но эта версия лишена и логики, и здравого смысла.

Во-первых, в Екатеринодаре не было литейного производства, за исключением, разве что, завода «Кубаноль» (позднее - завод им. Седина). Ближайший завод с литейным цехом был в Новороссийске – «Судосталь», впоследствии сменивший название на «Красный двигатель».

А во-вторых, давайте представим 1920 год. Близится к концу гражданская междоусобица, в стране разрушена промышленность, железнодорожное сообщение функционирует с горем пополам. Какое было дело большевикам до этих снесенных монументов? С «контрой» надо было бороться!

По версии, которую мне несколько лет назад рассказал кубанский писатель Алексей Передерий, скульптуру Екатерины после демонтажа с постамента распилили на детали и спрятали их в подвалах дома №9 по улице Красной. Сейчас это здание является филиалом краевого художественного музея им. Коваленко.

- Пролежали они там вплоть до середины 30-х годов, - рассказывал писатель, - а потом неизвестно куда делись. Возможно, бронзу пустили на переплавку. При этом гранитный постамент не разрушали, даже ограду оставили.

Правда, когда Эдвардс работал над памятником, не обошлось без оказии. Мастер, уже не надеясь больше на то, что выбьет-таки у кубанских чиновников и атаманов недополученные деньги, оставил тем в назидание и горожанам на потеху небольшой сюрприз. Отступив от эскизов и набросков Микешина, мстительный Эдвардс отлил изображения трех атаманов в шаржированном, почти карикатурном виде. Как тут не вспомнить петербуржского скульптора Петра Клодта, который изображения некоторых питерских вельмож изваял…на конских гениталиях четырех скульптур Аничкова моста!

- Похожая история приключилась много лет спустя и с Александром Аполлоновым, - вспоминает известный краснодарский адвокат Евгений Иванов-Кулигин, долгое время работавший с мастером. – На воссоздание памятника и его установку из бюджета края было выделено 180 млн рублей, но деньги до Аполлонова дошли не все. Смешно вспомнить, но торопились так, что открыли с недоделками, которые и сейчас видно.

На этих фонарях по задумке автора должны были быть трехглавые орлы Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

А дело все в том, как утверждает адвокат, что в краевом министерстве культуры не нашлось денег, чтобы довезти из ростовских мастерских в Краснодар недостающий третий картуш на постамент и двух позолоченных орлов, которые должны были венчать фонарные столбы. По сей день судьба этих элементов декора неизвестна.

- А торопились с памятником краевые власти по той причине, что воссоздание памятника Екатерине было одним из условий, при которых из американской эмиграции на кубанскую землю вернут казачьи регалии, - рассказывает Евгений Иванов-Кулигин. - Еще со стороны «американских» казаков выдвинуты были требования вернуть городу и улицам прежние названия.

Ну, улицы в городе частично переименовали. А в апреле 2007 года кубанская делегация во главе с тогдашним губернатором Александром Ткачевым и атаманом кубанского казачьего войска Владимиром Громовым регалии из Америки все-таки привезли.

На одном фонаре орла все же поставили, а два других остались без них Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

Регалии кубанского казачество уехали за границу в 1920 году. Их увезли в годы гражданской войны, чтобы сохранить. 28 февраля 1920 года пароходом их отправили из Новороссийска в Сербию, где долгое время они выставлялись в белградском музее. 6 апреля 1941 года во время бомбежки немцами Белграда музей сильно пострадал. Из коллекции регалий были утрачены серебряные предметы. В сентябре 1944 года атаман Кубанского казачьего войска увозит с собой регалии в Германию. А в 1949 году их отправляют в Америку, туда же перемещается и кубанское казачество. До 1980 года казачьи ценности хранились в Русском Доме в Нью-Йорке, затем в Новом здании кубанского войскового музея в Нью-Джерси. Вернулись домой только в 2007 году.

Третий картуш в Краснодар так и не привезли. Поэтому их только два Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

Так что же все-таки получилось у Аполлонова с Екатериной – авторская работа, или восстановленная микешинская копия? Евгений Иванов-Кулигин считает, что она - это творение Аполлонова:

- Александр Алексеевич подошел к этой работе творчески и не стал повторять карикатурные изображения Эдвардса, а сделал нормальные фигуры и нормальные лица реальных исторических персонажей. А чтобы полностью закончить работу, ему не хватило буквально трех миллионов рублей. Мы с ним ходили тогда и к прежнему руководству минкультуры, и потом к новому. Ответ Аполлонову был один: денег нет, выкручивайся сам. А он просто махнул рукой на все. Так и стоит теперь это сооружение с недоделками, которые все видят, но никто ничего не хочет делать.

Вот на этом месте должен был находиться третий картуш Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

Тем временем, где-то в литейных мастерских Ростовского госуниверситета пылятся и золоченые орлы, и недостающий картуш. Впрочем, как полагает адвокат Иванов-Кулигин, эти фрагменты давно уже могли пустить на переплавку - ведь столько времени прошло. Жаль будет, если так.

Есть и еще одна деталь, которую внес Аполлонов в свою «Екатерину». Императрица в его исполнении смотрит на здание Заксобрания – на запад, а у «Екатерины» Эдвардса взгляд был устремлен строго на север, в сторону Петербурга, российской столицы.

Ну, а что Аполлонов? Автор воссозданной Екатерины так и не дождался, когда, наконец, недостающие детали займут свое место в скульптурной композиции. Летом 2017 года Александр Алексеевич трагически погиб в аварии на трассе под Новороссийском. А Екатерина так и стоит

Справка «КП»:

Скульптура Екатерины имеет высоту 4,2 метра и вес 3 тонны. Общая высота памятника вместе с постаментом – 13,81 м. На изготовление скульптурной композиции было затрачено 25 т бронзы, 12 т чугуна, 250 кг алюминия, а также 80 гр. сусального золота.

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