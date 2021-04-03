Подорожают ли сахар и масло на Кубани

Грядущее повышение тарифов якобы связывают с отменой заморозки стоимости, о которой объявили зимой прошлого года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Информация о том, что цена на сладкий продукт и подсолнечное масло может поползти вверх, появилась в Сети неделю назад. Грядущее повышение тарифов якобы связывают с отменой заморозки стоимости, о которой объявили зимой прошлого года. Напомним, осенью ценники в магазинах на привычные товары поползли вверх. Любое повышение и так неприятно бьет по карману. А тут еще рост пошел во время пандемии, когда многим пришлось затянуть пояса.

Люди стали сетовать на подорожание продуктов, больше всего беспокоили цены на социально значимые товары. Именно их и решили «сдержать». Во всех регионах страны власти запретили продавать сахар дороже 46 рублей за килограмм, а масло – 110 рублей за литр. Но с 1 апреля то самое постановление перестало действовать.

Но поводов для беспокойства у кубанцев нет – заморозку решили продлить. Соглашения о стабилизации цен на сахар будут действовать до 1 июня, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021-го. Потолок цен для розницы останется прежним - на сахар 46 рублей за кило, на подсолнечное масло 110 рублей за литр.

- На данный момент в крупных торговых сетях нет подорожания, в некоторых ритейлерах зафиксировано даже снижение стоимости на социально значимые товары, в том числе сахар и масло, - сказали «КП» - Кубань» в департаменте потребительской сферы Краснодарского края.

Стоит сказать, что в Минсельхозе, в свою очередь, нынешний урожай никакой тревоги не вызывает, что позволит избежать дефицита и повторного роста цен.

- В Краснодарском крае дефицита сырья для производства сахара и масложировой продукции, в частности подсолнечного масла, в текущем году не прогнозируется, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека. - Мы увеличили площадь сева сахарной свеклы на 10% - до 191 тысяч гектаров. При благоприятных погодных условиях это позволит собрать урожай этой агрокультуры на уровне не менее 8 миллионов тонн.

Этого, по словам министра, достаточно для загрузки сахарных заводов и производства товара, который удовлетворит и потребности внутри страны, так и за ее пределами.

- Производство подсолнечника также планируется сохранить на уровне предыдущих лет – порядка 1 миллиона тонн, - заверил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

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