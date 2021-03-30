Цена билетов из Краснодара в Сочи на «Ласточку» взлетела на 74%

Серьезно подорожали железнодорожные билеты в Краснодарский край на майские праздники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серьезно подорожали железнодорожные билеты в Краснодарский край на майские праздники. Теперь за билет отпускники будут платить втрое больше, чем в прошлом году.

По данным известного туристического сайта, цены на ж/д билеты из Краснодара в Сочи увеличились на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь билет составляет более одной тысячи рублей.

Также поднялись цены на поезда из Москвы в Сочи в среднем на 36%. Стоимость такого билета будет составлять около 6,4 тыс. рублей.

Поездки на майские праздники россиян на курорты Краснодарского края стабильно остаются самыми популярными направлениями.

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