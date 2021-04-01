Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 апреля 2021: прививку от COVID-19 сделали более 203,5 тысяч жителей региона

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 1 апреля 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. По последним данным, в регионе 107 зараженных. Среди них: четверо детей до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 42,3 тыс. человек. Однако в крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция, режим повышенной готовности продлен до 12 апреля.

- Сейчас 75 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2322 человек в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 746,5.

Краснодарский край входит ТОП 5 регионов по числу привитых от опасной инфекции. Кубань лидирует и по числу записавшихся на вакцинацию через портал госуслуг.

Всего в край поступило более 250 тысяч доз вакцины ГамКовидВак (Спутник V). Прививки уже поставили более 203,5 тысяч жителей, в том числе за последние сутки – 6 975 человек.

По мнению специалистов, вакцинация – единственный способ избежать локдауна.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 1 апреля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 32 новых случая заболевания.

Коронавирус в Анапе 1 апреля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус никто не получил.

Коронавирус в Сочи 1 апреля 2021

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Коронавирус в Геленджике 1 апреля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 3 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 1 апреля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены 3 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 1 апреля 2021

В Ейском районе коронавирус инфекция подтвердилась у 1 человека.