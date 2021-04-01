«А у нас 125-ый локдаун!»: оперная дива Анна Нетребко рассказала об эпидобстановке в Европе

Анна Нетребко. Фото: Личная страница Вконтакте

В России и в родном для Анны Нетребко Краснодаре снимают последние запреты, связанные с угрозой распространения коронавируса. Карантин, введенный год назад в регионе, кажется каким-то сюрреализмом. Тогда как в столице Австрии - Вене - эпидемиологическая обстановка вынуждает власти снова принимать непопулярные решения.

- Ребята, у нас очередной, 125-ый, по-моему, локдаун! Так что мы снова в заключении, - сообщила оперная дива в соцсети.

По такому случаю Нетребко решила устроить русскоязычную вечеринку.

- Так отметим же это! - сыронизировала артистка, вынужденная уже больше года сильно сократить график своих выступлений.

Сама певица уже переболела ковидом. Она заразилась во время одного из своих прошлых визитов в Россию. Скорее всего, вирус она подхватила во время репетиций в театре. Анна готовилась дать концерт в Большом, но выступления пришлось отменить. Артистка провела на больничной койке почти две недели и даже встретила в палате свой 49-й день рождения.

К слову, несмотря на пандемию Анна Нетребко с мужем Юсифом много путешествуют. Звезду мировой оперы теперь частенько видят и в Краснодаре. В отчем доме в центре кубанской столицы она каждый раз по приезде собирает всех друзей и родню за большим и щедрым столом.

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