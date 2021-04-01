Фельдшер бросил больного на крыльце: в Минздраве Кубани объяснили ситуацию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Скандальное видео, где фельдшер вытащил из "скорой помощи" бомжа и оставил его на ступеньках больницы, вызвало в обществе недоумение.

Видео сделали очевидцы у крыльца участковой больницы в поселке Нефтегорск Апшеронского района.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края объяснили эту ситуацию так - человек без места жительства спал на детской площадке и был в состоянии алкогольного опьянения.

- Местному жителю показалось, что старик плохо себя чувствует, и он вызвал карету "скорой помощи" поселка Нефтегорск Апшеронского района. "Скорая" подобрала нетрезвого мужчину 1949 года рождения и отвезла его в отделение сестринского ухода участковой больницы Нефтегорска, - сообщили "КП" - Кубань" в краевом Минздраве.

Однако мужчина стал оказывать фельдшеру сопротивление и не хотел выходить из машины. Медики подобрали старика и оказали ему всю необходимую медпомощь. На данный момент проводится служебная проверка действий фельдшера "скорой помощи".

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