Фельдшер бросил больного на крыльце: в Минздраве Кубани объяснили ситуацию
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Скандальное видео, где фельдшер вытащил из "скорой помощи" бомжа и оставил его на ступеньках больницы, вызвало в обществе недоумение.
Видео сделали очевидцы у крыльца участковой больницы в поселке Нефтегорск Апшеронского района.
В министерстве здравоохранения Краснодарского края объяснили эту ситуацию так - человек без места жительства спал на детской площадке и был в состоянии алкогольного опьянения.
- Местному жителю показалось, что старик плохо себя чувствует, и он вызвал карету "скорой помощи" поселка Нефтегорск Апшеронского района. "Скорая" подобрала нетрезвого мужчину 1949 года рождения и отвезла его в отделение сестринского ухода участковой больницы Нефтегорска, - сообщили "КП" - Кубань" в краевом Минздраве.
Однако мужчина стал оказывать фельдшеру сопротивление и не хотел выходить из машины. Медики подобрали старика и оказали ему всю необходимую медпомощь. На данный момент проводится служебная проверка действий фельдшера "скорой помощи".
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