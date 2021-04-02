Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 апреля 2021: больницы возвращаются к плановой диспансеризации населения

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 2 апреля 2021. Количество новые случаев заболевания COVID-19 в регионе продолжает падать. За последние сутки в регионе 110 новых зараженных. Это максимальный показатель за три дня.

Тем не менее в крае продолжают действовать все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлит режим повышенной готовности до 12 апреля.

Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации больницы, которые были переделаны под ковидные гостипали, возвращаются к обычной работе. Они готовы к плановой диспансеризации населения.

- Это одна из ключевых задач сферы здравоохранения в этом году, мы должны наверстать все упущенное в 2020-м, – прокомментировала “КП" - Кубань” вице-губернатор Анна Минькова.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 2 апреля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 30 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 2 апреля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 4 человека.

Коронавирус в Сочи 2 апреля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 21 человека.

Коронавирус в Геленджике 2 апреля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 4 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 2 апреля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 4 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 2 апреля 2021

В Ейском районе коронавирус инфекция не подтвердилась ни у одного человека.