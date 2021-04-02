Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 апреля выросло на 109

Фото: admkrai.krasnodar

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 2 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 109 человек, накануне было зафиксировано 110 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи, Динской и Тихорецкий районы, здесь выявили 30, 14 и девять новых случаев соответственно. По пять человек заразились коронавирусом в Новороссийске и Геленджике, Крыловском и Приморско-Ахтарском районах. По три – в Кореновском и Лабинском.

- По два новых пациента пополнили госпитали в Анапе и Горячем Ключе, Туапсинском, Апшеронском, Брюховецком, Курганинском и Новокубанском районах. Единичные случаи зафиксированы в Выселковском, Кавказском, Отрадненском, Темрюкском, Успенском, Мостовском и Белоглинском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что в тяжелом состоянии на ИВЛ и ЭКМО 82 человека. В стационаре с коронавирусом – 1192 жителя, 1645 –лечатся на дому.

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