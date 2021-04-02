Зампрокурора за взятку в 200 тысяч собирался уберечь начальника водоканала от уголовки

Сотрудники ФСБ пришли с обыском в прокуратуру Успенского района как раз вовремя. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Успенском районе Краснодарского края фигурантом уголовного дела о взяточничестве стал заместитель прокурора. Оперативники ФСБ поймали Александра Деева как раз в тот момент, когда он принял 200 тысяч рублей от директора местного водоканала.

За эту мзду Деев, по версии следствия, собирался избавить его от уголовного преследования.

- Вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю 2 апреля 2021 года возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Успенского района. Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ), сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что МУП "Успенский водоканал" незаконно черпал ресурсы из скважины, которая им не принадлежала. Прокуратура района, а конкретно, сам Деев, как раз и выявил эти нарушения. А потом решил на этом подзаработать.

Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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