Что известно о задержанной сотруднице Роспотребнадзора, у которой дома нашли 11 млн рублей

Расследование продолжается

Накануне утром люди в форме ворвались в здание Роспотребнадзова Краснодарского края. Сотрудники оперативных служб организовали обыск в ведомстве. Из кабинетов выносили предметы и документы для следствия. В связи с нагрянувшими силовиками в Роспотребнадзоре сразу же закрыли двери для приема граждан – объявили внеплановый выходной. То, что мероприятия серьезные, было понятно по тому, что даже подход к ведомству был ограничен. Вход перекрыли, чтобы на время следственных действий никто посторонний не вошел в помещение, а также, наоборот, не покинул здание с важной «бумажкой». Возле ведомства во время операции дежурили сотрудники ДПС, они перекрыли одну полосу для движения.

Позже выяснилось, что объектом для проверки стала начальница отдела надзора за питанием населения Марина Балаева. Также интерес у следователей вызвала одна из ее подчиненных. Они подозреваются во взяточничестве.

- По данным следствия, женщина в служебном кабинете получила взятку в размере 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования в ведомстве и по местам жительства прошли обыски, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Руководитель за денежное вознаграждение обещала не применять меры реагирования при проверке данного предприятия на предмет соблюдения требований законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм.

Во время обыска в квартире подозреваемой были обнаружены более 11 миллионов рублей в рублях и иностранной валюте на сумму. Известно, что оперативные мероприятия продолжаются и по другим адресам сотрудников, проводятся допросы.

СПРАВКА КП

Марина Балаева в должности начальника отдела надзора за питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю работает больше 10 лет.

В 2013 году Марина Иосифовна была награждена нагрудным знаком «Почетный работник Роспотребнадзора». Такую награду она получала от начальства федерального ведомства за безупречную и эффективную гражданскую службу, за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, активную работу и за образцовое выполнение должностных обязанностей.

Также Балаева имеет другие грамоты и благодарности за значительный вклад в развитие государственной санитарно-эпидемиологической службы.

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