«Взятка в 150 тысяч рублей»: В управлении Роспотребнадзора на Кубани проводятся обыски по делу о взяточничестве

Скрин видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве проводятся обыски в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Фигурантом уголовного дела стала начальник одного из отделов ведомства.

Следственное управление по краю при оперативной поддержке сотрудников краевого управления ФСБ и ОЭБ и ПК УМВД по Краснодару проводят обыски в здании и по местам жительства сотрудников. Следователи изымают предметы и документацию, имеющие значение для расследования.

- По данным следствия, женщина в служебном кабинете получила взятку в размере 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Руководитель за денежное вознаграждение обещала не применять меры реагирования при проверке данного предприятия на предмет соблюдения требований законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм.

Во время обыска в квартире подозреваемой были обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более 11 миллионов рублей. Оперативные мероприятия продолжаются и по другим адресам сотрудников, проводятся допросы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что появилось видео обысков в Роспотребнадзоре Краснодарского края 25 марта 2021. Сегодня утром силовики нагрянули в ведомство. На кадрах видно, как к зданию Роспотребнадзора подъезжают несколько фургонов. Оттуда выходят сотрудники в форме и люди в штатском и двигаются к входу ведомства. Следственные действия в Роспотребнадзоре Краснодарского края проходят с утра, 25 марта.

Из-за следственных действий подъезд к зданию перекрыли. У ворот здания дежурили сотрудники ДПС, которые перекрыли одну из двух полос на улице Рашпилевской. В Роспотребнадзоре сказали, что сегодня прием граждан не ведется.

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