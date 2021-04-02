Узнали, какой будет погода в Краснодарском крае на неделе с 5 по 11 апреля 2021: до плюс 22 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этот год точно останется в памяти жителей Краснодарского края. За сутки перепад температур на Кубани доходил до 30 градусов – сумасшедшие цифры для метеозависимых людей.

После аномально жаркого января на Кубань обрушились настоящие морозы и метели. Они продолжались сразу два месяца, февраль и март. Весной на Кубани даже выпал снег. Он застал врасплох автолюбителей, которые уже переобули «железных коней».

Сейчас ситуация в крае улучшилась, но не сильно. Минусовые температуры в регионе не фиксировались уже около двух недель. Весна пришла на Кубань, потепление – нет.

Средняя температура воздуха ночью в Краснодарском крае составляет пять градусов – это почти в два раза меньше, чем было год назад.

– На следующей неделе ожидаются кратковременные дожди и грозы, – говорит «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Уже в понедельник жителей Кубани ждем проверка на прочность. На Кубань обрушатся мощнейшие ливни и ураган. Порывы ветра в регионе будут достигать 15-20 м/с.

– Средняя температуры воздуха ночью составит 4-9 градусов, – добавляет Попова.

На побережье Черного моря ночные температуры будут выше на 2-3 градуса. Но ожидать кардинальных перемен пока не стоит.

- Средняя температура воздуха днем составит 9-14 градусов, в отдельные дни – 17-22, – резюмирует начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, тепло на Кубань придет не раньше второй половины апреля. Пока погода будет проверять на прочность жителей Краснодарского края. Теплые дни в первой половине месяца можно будет пересчитать по пальцам.

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