В Адыгее открытые люки прикрыли картонными кротами

Фото: instagram.com/typodar

- Что ж, новый претендент на символ Яблоновского найден, – иронизирует житель Адыгеи Владислав. – В открытых люках нашего поселка завелся крот!

Конечно, животное ненастоящее. Это картонная фигура главного героя мультфильма «Крот». Первая серия чешского сериала вышла на экраны еще в 1957 году, но в Яблоновском его знают все поколения: от маленьких детишек до бабушек и дедушек.

- Теперь он предупреждает людей об опасных люках, которые не видит местная администрация. Может, придумаем ему имя? – интересуется Владислав.

Фото: instagram.com/typodar

Сейчас крот поселился на улице Гагарина. Каждый день мимо него проезжают сотни машин. Это одна из самых оживленных улиц поселка. Она же – и самая загруженная.

Пробки здесь не исчезают даже днем. Но желающих объехать поток по обочине нет. Все благодаря кроту. Наехать на животное – и оставить колесо в люке – желания нет ни у кого.

- Это обычный колодец. Он принадлежит интернет-провайдеру. На балансе муниципалитета не состоит. Но мы уже доложили провайдеру, что люк открыт. Эту проблему нужно решать. Сейчас оператор занимается ею, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе Яблоновского городского поселения.

Местные жители даже шутят, что раньше здесь жили настоящие кроты.

- Я живу в поселке восемь лет. Все это время люк открыт. Давно за ним наблюдаю. Может, там не только кроты уже поселились, – шутит Михаил. – Мы же можем многого не знать.

- У нас на Майкопской был похожий люк. Только крота не было. Он бы уберег беременную девушку. Она шагнула на доску, но на ней не было крышки. Бедняга упала, но мы быстро подняли ее, – делится Мария.

Но только после того, как в яму поставили крота, в адыгейском поселке вдруг решили ее закрыть люком. А до этого семь лет колодец стоял открытым и никому до него не было дела.

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