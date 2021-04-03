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Общество3 апреля 2021 8:55

На Кубани проходят военные авиационные состязания «Авиадартс»

Эти соревнования проходят восьмой год подряд
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Александр Лебедев

На базе штурмового авиаполка на Кубани 40 лучших экипажей боевых самолетов и вертолетов ЮВО участвуют во втором отборочном этапе ежегодных соревнований "Авиадартс".

Фото Александр Лебедев

Впервые такие состязания прошли в 2013 году,и и с тех пор стали традиционными. Как правило, они являются отборочными, с целью выявить участников "Армейских международных игр".

Фото Александр Лебедев

- В состязаниях участвуют экипажи соединений и воинских частей из Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольского и Краснодарского краев. Задействованы штурмовики Су-25СМ3, истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35М «Крокодил», а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор»,- сообщает пресс-служба Минобороны.

Фото Александр Лебедев

В программе соревнований прохождение маршрута длиной в полторы сотни километров, преодоление системы ПВО условного противника и боевое применение на полигоне,с пуском ракет и сбросом бомб.

Фото Александр Лебедев

При этом оценивается как точность применения, так и навыки пилотирования воздушных судов.

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