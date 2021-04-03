Весна пытается прийти: к 7 апреля на Кубани потеплеет до 22 градусов

Фото мэрии Сочи

Нынешняя. весьма скупая на привычное южное тепло весна все никак не наступит в полной мере. Жители Кубани все еще не могут сменить несколько опостылевший зимний гардероб на легкие весенние курточки.

Простой пример- даже в субтропическом Сочи большинство деревьев еще и не думали пытаться зазеленеть.

Фото мэрии Сочи

Тем не менее, синоптики в своих прогнозах все же шлют жителям региона пусть хоть и не слишком яркий, но все же луч надежды.

Резкое, но кратковременное потепление ожидается в крае на следующей неделе.

- В начале недели в большинстве районов Кубани будет ветрено, с порывами ветра до 20 м/с. Этот ветер к среде принесет потепление до +20-22 градусов в дневные часы в Краснодаре и Соч,- сообщают синоптики метеослужбы «Гисметео».

Фото мэрии Сочи

Увы, тепло продержится всего неполных пару дней, а затем в регионе вновь пойдут дожди и температура снизится до 10 градусов тепла.

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Согласно прогнозу синоптиков, предстоящие выходные будут вполне весенними по температуре воздуха. Однако вот солнышком природа порадует далеко не всех и не везде.(читать далее)