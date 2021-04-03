Погода выходных на Кубани: тепло, но зонты пригодятся

Фото мэрии Сочи

Согласно прогнозу синоптиков, предстоящие выходные будут вполне весенними по температуре воздуха. Однако вот солнышком природа порадует далеко не всех и не везде.

Итак вот что прогнозируют метеослужбы региона на субботу и воскресенье.

- Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 2…7°; днем 10…15°, местами в южной половине края до 17°. На Черноморском побережье переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный и юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, в Туапсинском районе до 20 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°, днем 10…15°,- говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на субботу.

В воскресенье погода существенных изменений не претерпит. Только дождь местами в красе и на Черноморском побережье может даже усилиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Такой весны еще не было»: Синоптики сделали неожиданный прогноз на начало апреля на Кубани

В Краснодарском крае весна вступает в свои права не совсем стандартно. Число дождливых дней в первой декаде апреля будет преобладать над солнечными в Краснодаре. Не слишком порадует солнечной погодой и Черноморское побережье – небо будет затянуто тучами. Пик осадков придется на 2 апреля и первые выходные месяца.(читать далее)