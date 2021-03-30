«Такой весны еще не было»: Синоптики сделали неожиданный прогноз на начало апреля на Кубани

В Краснодарском крае весна вступает в свои права не совсем стандартно. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае весна вступает в свои права не совсем стандартно. Число дождливых дней в первой декаде апреля будет преобладать над солнечными в Краснодаре. Не слишком порадует солнечной погодой и Черноморское побережье – небо будет затянуто тучами. Пик осадков придется на 2 апреля и первые выходные месяца.

31 марта в краевом центре прогнозируют переменную облачность. Утром и днем кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от 3 до 5°С тепла, днем – от 11 до 13°С.

На Кубани сегодня переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Прошедшей ночью в отдельных районах - в юго-восточных предгорьях -отмечались заморозки от -3 до +2°С.

На Черноморском побережье день обещает быть дождливым. Утром в горной части Туапсинского района туман, гололед. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха в утренние часы от +3 до +8°С, в горной части Туапсинского района от -2 до +3°С, днем – от +10 до +15°С.

В первые дни апреля специалисты прогнозируют переменную облачность и совершенно не весенние погодные явления.

- Местами в регионе возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер прогнозируется восточной четверти 5-10 м/с, днем порывы до 11-14 м/с. Температура воздуха ночью от +1 до +6°, в юго-восточных предгорьях все еще сохранятся слабые морозы - до -3°С. Днем столбик термометра поднимется до +12+17°С.

На Черноморском побережье переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке Анапа-Геленджик - 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от +2 до +7°С, на участке Анапа-Геленджик от +6 до 11°С, днем – от +13 до +18°С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что по предварительному прогнозу синоптиков, более теплая погода в краевом центре установится не раньше 5 апреля. Температура воздуха поднимется до +20°С.

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