«До плюс 20 градусов»: Краснодарские синоптики рассказали, когда в город придет весна

Фото: Сочинского национального парка

В Краснодаре в выходные ожидается переменная облачность, в ночь на 27 марта небольшой дождь и туман.

- Ветер западной четверти ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от +1 до +3°С, днем от +11 до +13°С, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Воскресенье, 28 марта, тоже не обойдется без осадков. Температура воздуха будет от +4 до +11°С.

По предварительному прогнозу синоптиков, более теплая погода в краевом центре установится не раньше 5 апреля. Температура воздуха поднимется до +20°С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что очень скоро Краснодарский край ждет настоящий погодный сюрприз. С запада в страну уже прорывается новый массив облачности, который связан с очередным атлантическим циклоном. Начнут поступать очень теплые воздушные массы. Так что первыми оттепель встретит Кубань.

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