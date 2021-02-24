Когда в Краснодарский край придет весна

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Утро 24 февраля у жителей Кубани было непривычно бодрящим. Отметки на столбиках термометров показывали минус 12 градусов в Краснодаре, а в пригороде и вовсе 15 градусов ниже нуля. Все дело в том, что за погоду сейчас отвечает гребень антициклона, накрывшего аномальными морозами центр Европейской России. Он прекратил осадки и поэтому существенно понизил температуру.

Но очень скоро Краснодарский край ждет настоящий погодный сюрприз. С запада в страну уже прорывается новый массив облачности, который связан с очередным атлантическим циклоном. Начнут поступать очень теплые воздушные массы. Так что первыми оттепель встретит Кубань.

- Ожидается рост температурного фона как днем, так и ночью. Но не обойдется без участия температурных качелей, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник. - Взят уверенный тренд на положительные значения. В течение недели ожидается повышение отметок до +5-8 градусов тепла.

Самый пиковый день, который напомнит кубанцам о весне, ожидается в субботу, 27 февраля. Метеорологи прогнозируют до 9-11 градусов выше нуля. Ночью, к слову, отметки тоже будут плюсовыми, но все же еще не сильно высокими - +3-5 градусов.

Начиная с воскресенья, 28 февраля, в регионе вновь начнет холодать - словом, зима не отпустит пока Кубань.

Отметим, что, по долгосрочному прогнозу, в марте ожидается среднемесячная температура и норма осадков для этого времени года, ни больше, ни меньше.

- Все около нормы, как должно быть, – сказала «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. - Ранней весны с высокими температурами пока не видно.

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