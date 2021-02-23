В феврале 2021 года чего жители Краснодарского края только не видели: и аномальное тепло, и небывалые снегопады с рекордными сугробами. Новороссийск еще и ледяной шторм на себе испытал. А от перепадов температур многие кубанцы отходят с трудом - отметки скачут от плюса к минусу и обратно. Ощущение, буто февраль бьется в конвульсиях. И, судя по прогнозам синоптиков, последний месяц зимы напоследок еще даст жару.По территории Кубани пройдет холодный атмосферный фронт. Смещаясь с севера на юг, он откроет дорогу в регион массам арктического воздуха и станет причиной кратковременных дождей, переходящих в мокрый снег. А как только температура начнет опускаться - появятся и новые сугробы.В большинстве районов Краснодарского края 23 февраля хоть и прогнозируется переменная облачность, но температура воздуха будет отрицательной. В северной части региона ожидается от -15 градусов. Местами возможны гололед и ухудшение видимости на дорогах. Порывы ветра будут достигать 4-9 метров в секунду.- На Черноморском побережье температура воздуха от 0 до +9 градусов, пронизывающий ветер с порывами до 17 метров в секунду, - говорят в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Вечером 23 февраля в районе городов Анапа и Новороссийск ожидается понижение температуры до -2 градусов.Уже 24 февраля значительно похолодает. В Краснодаре в этот день прогнозируют -3 - +2 градуса тепла днем и до минус 13 – ночью. В восточной половине края и северных районах ночи будут куда морознее – до минус 18 градусов.Жителям края советуют подготовиться к возможному налипанию мокрого снега на проводах и деревьях. Кроме того, кубанцам напоминают о том, что в горных районах Сочи возможен сход лавин.- В 17 муниципальных образованиях не исключены сходы оползней и обвально-обсыпные процессы, - предупреждают спасатели.Также синоптики рассказали, какой будет весна в Краснодарском крае. Они дали прогноз на март.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПричиной сильного снегопада в Краснодарском крае стала циклонная депрессия над Черным моремЗима на Кубани буквально заигралась. То количества снега, которая природа высыпала на регион, не укладывается в голове. Высота сугробов бьет исторические рекорды даже в Сочи, где \\"белый ковер\\" не видят годами (продолжение)Весны ждать рано: синоптики рассказали, каким будет начало марта в Краснодарском краеНо больше всего жителей Кубани интересует, какая погода будет в начале марта. По долгосрочному прогнозу, на который метеорологи просят не опираться на 100%, в начале нового месяца ожидается среднемесячная температура и норма осадков для этого времени года (подробности)Погода на 8 марта в Краснодарском крае: будет ли тепло и солнечноЛютые морозы на Кубани подходят к концу. По прогнозам синоптиков, они продержатся в Краснодарском крае до середины следующей недели. Вместе с морозами уйдет из региона снежный монстр. Если осадки в крае сохранятся, то только в виде дождя. Больше всего жителей Кубани волнует вопрос: какой будет погода 8 марта в Краснодарском крае (читать далее)