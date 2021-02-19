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Причиной сильного снегопада в Краснодарском крае стала циклонная депрессия над Черным морем

Метеорологи объяснили, что заставляет небо засыпать территорию Кубани, в том числе и Сочи, где сугробы бьют рекорды
Евгения СОРОКА
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