Происшествия 19 февраля 2021 10:55

Причиной сильного снегопада в Краснодарском крае стала циклонная депрессия над Черным морем

Метеорологи объяснили, что заставляет небо засыпать территорию Кубани, в том числе и Сочи, где сугробы бьют рекорды