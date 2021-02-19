Причиной сильного снегопада в Краснодарском крае стала циклонная депрессия над Черным морем

Зима на Кубани буквально заигралась. То количества снега, которая природа высыпала на регион, не укладывается в голове. Высота сугробов бьет исторические рекорды даже в Сочи, где \\"белый ковер\\" не видят годами.Как выяснилось, причиной таких небывалых снегопадов стала так называемая циклоническая депрессия, которая повисла над Черным морем. Настоящий диагноз - только от синоптиков. В летнее время она приносит ливни, а зимой - белые хлопья.- Из-за постоянных вторжений холодного воздуха в области циклонической депрессии (это уплотнение облачности) то и дело возникают фронтальные волны, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи. - Они-то и заставляют небо засыпать Краснодарский край.19 февраля этот процесс продолжится. Наиболее интенсивные осадки ждут жителей западных склонов Кавказа, в том числе Кубань и Адыгею.Но при этом синоптики спешат сообщить и хорошие новости - уже 20 февраля к берегам Черного моря протянется гребень антициклона. Он, судя по всему, отодвинет тучи в Закавказье. После чего в атмосферные процессы вмешается другой вихрь, который отметится потеплением.Но аномально высоких отметок ждать не стоит - воздух днем прогреется едва до нуля. Единственное, что точно порадует кубанцев, это солнечная погода - от снега пару дней сможем отдохнуть.Ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, что сложная ситуация из-за метели образовалась на трассах Кубани. Вдоль дорог развернули более 200 пунктов обогрева, они продолжат работать на опасных участках как минимум два дня. В ближайшие дни прогнозируются сильные морозы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Черная метель»: Мощные снегопады и аномальные холода снова накроют КубаньСиноптики предупредили, что в регионе сильный снег продолжит идти, в регионе будет господствовать стужа (подробнее)Когда потеплеет в Краснодаре: синоптики рассказали, что ждет жителей городаСильнейшие снегопады в кубанской столице добавили хлопот и водителям, и коммунальным службам. Когда улучшится обстановка на улице (читайте далее)Весны ждать рано: синоптики рассказали, каким будет начало марта в Краснодарском краеПогодные перемены прогнозируют, увы, не скоро. Узнали прогноз погоды на начало марта и выяснили, когда будет тепло (подробнее)Снег в Краснодарском крае: сколько продлится и когда прекратитсяЗа последние сутки в Сочи выпала месячная норма осадков (читайте далее).