Когда потеплеет в Краснодаре: синоптики рассказали, что ждет жителей города

Когда потеплеет в Краснодаре. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодаре, как и на всей территории Кубани, продолжает бушевать стихия. Краевой центр продолжает засыпать снегом. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы в штатном режиме, но при ухудшении погоды в аэропорту снова ограничат работу.

Обстановка, по словам синоптиков, в ближайшие дни коренным образом не изменится, поскольку регион останется во власти холодного атмосферного фронта. А значит сохранится ветреная погода, плотные облака вызовут снег.

18 и 19 февраля минусовая температура воздуха сохранится - морозы, правда, начнут слегка слабеть. На выходных ожидается ясная погода и легий морозец.

А уже, начиная со следующей недели, будет немного теплее - именно с 22 февраля можно ждать плюсовые отметки на градусниках.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сложная ситуация из-за метели образовалась на трассах Кубани. Вдоль дорог развернули более 200 пунктов обогрева, они продолжат работать на опасных участках как минимум два дня. 17 и 18 февраля прогнозируются сильные морозы.

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