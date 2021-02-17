Фото пресс-службы аэропорта

В Краснодаре третий день подряд без остановки идет снег. Территорию транспортного авиаузла чистят в круглосуточном режиме. Пока аэропорт работает в штатном режиме, но при ухудшении ситуации, его снова закроют, рейсы будут приниматься и отправляться поэтапно.

- По данным на 10 часов утра аэропорт Краснодара работает в штатном режиме. За прошедшие сутки отменено 30 рейсов. Не исключено, что сегодня из-за снега также работа будет ограничиваться, - сообщили «Комсомольской праве» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

До 13 часов 17 февраля планируется обслужить больше 10 рейсов на вылет.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сложная ситуация из-за метели образовалась на трассах Кубани. Вдоль дорог развернули более 200 пунктов обогрева, они продолжат работать на опасных участках как минимум два дня. 17 и 18 февраля прогнозируются сильные морозы.

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