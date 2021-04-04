ДТП, где погиб полугодовалый ребенок в Краснодарском крае 4 апреля 2021: еще двое детей и трое взрослых в больнице

Погибли ребенок и женщина

ДТП, где погиб полугодовалый ребенок в Краснодарском крае 4 апреля 2021, произошло в станице Бесскорбной Новокубанского района. В отечественную "шестерку" на огромной скорости въехал Mitsubishi Lancer.

Ведется расследование

- Удар был такой силы, что ВАЗ превратился в груду металла, - сообщает "КП" - Кубань" очевидец трагедии.

Полугодовалый малыш и 48-летняя женщина, сидевшие в машине, не выжили.

Предварительно, виновник аварии был пьян

Еще пятерых, в числе которых были двое детей - 8 и 15 лет доставили в больницу.

Сейчас полицейские выясняют, почему две машины не разъехались на безлюдном перекрестке в ночи.

Предварительно - водитель иномарки был в стельку пьян.