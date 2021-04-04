На Кубани задержали водителя, по вине которого мог погибнуть полугодовалый малыш и женщина

Пассажиры ВАЗа - в тяжелом состоянии

Прокуратура Новокубанского района Краснодарского края инициировала задержание 29-летнего водителя Mitsubishi Lancer. Авария с участием этого автомобиля произошла ночью, 4 апреля, в станице Бесскорбной. На одном из перекрестков населенного пункта он столкнулся с отечественной "шестеркой". Двое погибли - это 48-летняя женщина и полугодовалый ребенок. Еще пятеро - в больнице. Среди пострадавших - 8-ми и 15-летние дети.

- Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль возбужденное уголовное по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения,повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

Ведется расследование.

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