Зампредседателя краснодарского суда нашли с пробитой головой

Обстоятельства происшествия выясняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный судья из Краснодара Игорь Мищенко находится в тяжелом состоянии в реанимации. На днях зампредседателя Прикубанского районного суда нашли с пробитой головой у своего дома.

- Пока непонятно, кто и за что расправился с ним. Но ведется следствие, - подтвердил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Известно, что Игорь Мищенко числится в отставке, но был привлечен к работе судьей в связи с кадровой необходимостью. Его полномочия временно продлили на год.

Кроме того, он входит в состав Совета судей Краснодарского края - который выдвигает и снимает с должностей своих коллег. А еще только этот профессиональный орган принимает решения о возбуждении уголовных дел в отношении судей.

- Вроде по болезни уходил. Но его вернули пока, - говорят в окружении судьи.

Были ли в этот период в его производстве резонансные дела, сейчас выясняют правоохранители. Отрабатываются все версии, но приоритетной остается именно деятельность Мищенко на посту судьи.

Официальных комментариев пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судьи под следствием? Как переносят тяготы нового «статуса» люди в мантиях

"Комсомолка" узнала, что происходит, когда фигурант уголовного дела - судья (подробнее)