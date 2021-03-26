Судьи под следствием? Как переносят тяготы нового «статуса» люди в мантиях

Фемида слепа, но следствие зряче Фото: Алексей БУЛАТОВ

Непогрешимых, как известно, нет. На взятках, пьянстве за рулем и прочих "вольностях" попадаются, бывает, и люди в судейских мантиях. Но, оказывается, переносят тяготы своего нового "статуса" эти фигуранты уголовных дел совсем не так, как если бы на их месте был простой гражданин.

Льготы, особые пенсии, отдых за госсчет, часто охрана - то, что положено судье по закону. Эта работа и не работа даже - миссия. И конечно, все привилегии вполне обоснованы. Но что, если вершитель судеб сам преступил закон?

- Решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи краевого или федерального арбитражного суда, военного суда, районного суда, мирового судьи принимается председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Даже при наличии поводов и оснований без получения согласия соответствующих органов уголовное дело не может быть возбуждено. На практике, получение согласия вызывает серьезные сложности. Например, для того, чтобы его получить необходимо предоставить убедительнейшие доказательства виновности, а без проведения полноценного расследования их получить невозможно (дело же не возбуждено), - поясняет "КП" - Кубань" адвокат бюро "Правовой статус" Алексей Иванов.

К слову, 10 марта стало известно, что в Краснодаре задержали председателя Октябрьского районного суда города Геннадия Байрака. Его подозревают в получении взятки в 2,5 миллионов рублей. Но на самом деле, Байрака не задерживали. Официально он ушел в отпуск дожидаться, что решат на его счет коллеги-судьи.

Или дело о смертельном ДТП с участием автомобиля судьи Краснодарского краевого суда в конце прошлого года было передано в центральный аппарат СКР с формулировкой - для объективного расследования. Однако сам Юрий Захарчевский, который сбил 29-летнего Данила Юханова и уехал с места аварии, по-прежнему занимает должность судьи. В уголовном деле он проходит сейчас лишь свидетелем.

А застигнутый врасплох военный судья Арсен Крикоров, сбивший по-пьяни 19-летнюю Викторию Звереву, тоже сначала всячески пытался уйти от ответственности. Но у этой трагикомедии, разыгравшейся (к несчастью судьи!) на камеры многочисленных мобильных телефонов, другой конец. Судья подал в отставку и отделался крохотным штрафом ГИБДД.

- Деление производства по уголовным делам на общий и особый порядок преследует благую цель – оградить спецсубъектов от необоснованного уголовного преследования и закон предоставляет им повышенные гарантии. Такая практика существуют во в многих странах, - говорит адвокат. - С другой стороны, эта процедура позволяет высокопоставленным лицам долгое время находиться за пределами уголовного преследования, осуществлять профессиональную деятельность, а возможно и направлять усилия для благоприятного разрешения дела.

Но бывают и другие случаи. Бывший председатель суда в Анапе Владимир Стародубцев яростно боролся за свою честь, называя уголовные дела против себя и членов своей семьи, гонениями. Он заявлял, что действия оперативников, приехавших к нему с обыском сразу после заключения сделки с собственником земли на Утрише, незаконными. Аргументировал это неприкосновенностью своей и своего дома. С соответствующей жалобой он дошел до Верховного суда и просил судейское сообщество дождаться решения высшей инстанции. Но безуспешно. Он один из немногих, лишившись всех привилегий, отправился в СИЗО, а затем на скамью подсудимых.