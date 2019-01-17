Краснодарский судья Крикоров, сбивший спортсменку, подал в отставку

Краснодарский судья Арсен Крикоров, сбивший на переходе 18-летнюю спортсменку подал в отставку.

- Судьей Крикоровым А.В. подано заявление об отставке версия для печати 16 января 2019 г. судьей Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоровым А.В. подано заявление в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о прекращении его полномочий на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - сообщили "КП-Кубань" в пресс-службе Краснодарского гарнизонного военного суда.

Напомним, судья оказался в центре скандала после публикации видео с места ДТП, которое произошло в Краснодаре 21 декабря. Под колесами автомобиля KIA Optima, которым управлял судья Арсен Крикоров оказалась 18-летняя спортсменка Виктория Зверева.

В Краснодаре пьяный судья сбил девушку.

Мужчина сбил ее ночью на пешеходном переходе. Девушка и очевидцы аварии сообщают, что водитель был пьян. Прибывшие на место сотрудники полиции не стали освидетельствовать судью из-за его неприкосновенного статуса.

Крикоров пытался скрыться с места аварии, но его остановили случайные свидетели произошедшего. Судья предложил матери пострадавшей компенсировать лечение ребенка и оставил свою визитку.

Медики забрали девушку в больницу, где у нее диагностировали ссадины, разрыв связок и вывих подколенника. Для молодой тхэквондистки, неоднократной чемпионки Краснодарского края и входящей в сборную региона, такие травмы могут поставить крест на спортивной карьере.

- Есть объективное расследование, которое во всем разберется. Я не отрицаю, что был там и готов возместить ущерб, если что-то требуется, о чем сказал сразу. Непонятно, почему об это стало известно только сейчас, если авария была в декабре? Дело в том, что с меня хотят три миллиона рублей. Эту сумму мне назвала мама этой девочки на следующий день, - рассказал «Комсомолке» судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров.

Кроме того, он опроверг данные о том, что был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

- Я не был пьян, я был в эмоциональном состоянии, для меня произошедшее было шоком, - заявил судья.

Мать пострадавшей назвала слова судьи о требовании трех миллионов рублей ложью.

Ранее стало известно, что в суде рассматривают вопрос о проведении служебной проверки в отношении Арсена Крикорова.

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- Он нагло врет, - ответила в свою очередь на обвинения мама Вики Марина. - Я не собираюсь даже больше с ним ничего обсуждать. Когда мы встречались в тот единственный раз после аварии с Викой, я просто написала на бумаге, что ей потребуется и сколько это стоит. Он забрал бумажку, а теперь, наверное, готовится ею прикрываться. На самом деле никаких требований мы не выдвигали, думали, что возможны нормальные человеческие отношения. Но судя по всему не получится (читайте далее)