«Он лжет про три миллиона»: мама девушки, сбитой на дороге судьей, рассказала о сроках реабилитации дочери и отношениях с виновником ДТП

Виновник резонансного ДТП, краснодарский судья Арсен Крикоров решил, что лучшая защита - нападение. И обвинил семью сбитой им на пешеходе 18-летней Вики Зверевой в вымогательстве. Вчера, 15 января, когда о происшествии стало известно, он заявил "Комсомолке", что те требуют с него три миллиона рублей на лечение пострадавшей.

- Он нагло врет, - ответила в свою очередь на обвинения мама Вики Марина. - Я не собираюсь даже больше с ним ничего обсуждать. Когда мы встречались в тот единственный раз после аварии с Викой, я просто написала на бумаге, что ей потребуется и сколько это стоит. Он забрал бумажку, а теперь, наверное, готовится ею прикрываться. На самом деле никаких требований мы не выдвигали, думали, что возможны нормальные человеческие отношения. Но судя по всему не получится.

Марина Зверева рассказала также, что сегодня, 16 января, они с дочкой съездили в ростовскую клинику, где спортсменку-тхэквондистку обещали поставить на ноги.

В Краснодаре пьяный судья сбил девушку.

- Ей наложили специальный наколенник, с ним нужно будет проходить еще три недели, - говорит "КП" - Кубань" сама Вика. - А потом нужно будет начать ее немного сгибать. Потом снова поедем на консультацию к хирургу, и он будет решать о сроках операции.

По словам мамы, ноги Вику кормятФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Врачи подтвердили, что у спортсменки, которую, по словам матери, "ноги кормят", серьезно повреждены связки. Потребуется длительная реабилитация, около 1,5 лет.

На вопрос "Комсомолки", кто-то, кроме журналистов, интересовался подробностями скандального ДТП, Марина ответила отрицательно. Из полиции пострадавшей тоже не звонили.

Она добавила, что тем не менее угрозы поступают не только в адрес ее дочери. Парня-сирийца, который так смело преградил дорогу судье Арсену Владимировичу, заблокировав его машину своей, обещают выслать из страны в 24 часа.

- Его очень жалко, - говорит Марина. - Если бы не эти ребята, что зафиксировали на видео и остановили беглеца, все бы сошло на нет в очередной раз для представителя Фемиды.

Сотрудники ГИБДД по-прежнему отказываются комментировать скандальное ДТП.

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