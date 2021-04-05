Жена объяснила проломленную голову краснодарского судьи падением в ванной

Судья находится в реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный судья Игорь Мищенко упал дома в ванной. Да так, что попал в реанимацию. Такую версию озвучила супруга статусного госслужащего из Прикубанского районного суда Краснодара.

- Никакого криминала. У него был приступ, - опровергла она все домыслы насчет травм Игоря Мищенко.

Официальных комментариев на этот счет нет. Но из источников в правоохранительных органах "КП" - Кубань" известно, что проверка, действительно, не проводится.

Между тем, удар о кафельный пол был такой силы, что экстренно зампредседателя суда доставили в больницу на частной скорой и сразу поместили в реанимацию. Все случилось в пятницу, 2 апреля.

Напомним, Игорь Мищенко числится в отставке, но был привлечен к работе судьей в связи с кадровой необходимостью. Его полномочия временно продлили на год.

Кроме того, он входит в состав Совета судей Краснодарского края - который выдвигает и снимает с должностей своих коллег. А еще только этот профессиональный орган принимает решения о возбуждении уголовных дел в отношении судей.

- Вроде по болезни уходил. Но его вернули пока, - говорят в окружении судьи.

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