Огромная зарплата и один трофей за семь лет: кого Галицкий зовет на место уволенного тренера «Краснодара»

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Виктор Ганчаренко – лучший тренер Беларуси пяти последних лет. Только назвать это достижением сложно, и вот почему. Ганчаренко променял зону комфорта на конкурентный чемпионат.

После шести побед подряд в Высшей лиги Беларуси Виктор уехал в «Кубань». Это случилось в 2013 году. Вместе с российским клубом коуч засветился в Лиге Европы, но вел себя мягко с игроками. Во всяком случае, именно с такой формулировкой специалиста отправили в отставку.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Затем он недолго тренировал «Урал» и «Уфу», но задержался только в ЦСКА. Вместе с армейцами белорус дважды брал серебряные медали чемпионата России и завоевывал Суперкубок России. Было это в 2018-м. Тот трофей остается единственным для тренера в России. Хотя в ЦСКА он провел аж пять лет.

По данным «Спорт день за днем», за это время он заработал около 7 млн. евро. Ежегодное жалование белоруса составляло 1,5 млн.

Отметим, что у Мурада Мусаева аппетиты были скромнее. Оклад уже бывшего тренера «Краснодара» составлял всего 500 тыс. евро. Это в три раза меньше, чем получал Виктор Ганчаренко в ЦСКА.

Фото: пресс-служба ФК ЦСКА

В ближайшее время белорус вылетит в Краснодар на встречу с Сергеем Галицким. Ранее сообщалось, что владелец «Краснодара» заинтересован в соглашении с русскоговорящим тренером.

Бизнесмен активно участвует в жизни клуба. Он посещает почти все занятия команды. Русскоговорящий тренер заметно облегчит коммуникацию бизнесмена с клубом.

- Насколько я знаю Галицкого, иностранец исключен. Главный тренер живет в двух минутах от него, постоянные прогулки вечером, ему нужно общение. При мне было так, не думаю, что что-то поменялось, – говорил бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.

Помимо Виктора Ганчаренко, в списке претендентов на вакантный пост числится тренер казахстанского «Кайрата» Алексей Шпилевский.

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