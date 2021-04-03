Кто может возглавить футбольный клуб «Краснодар» после отставки Мусаева

Виктор Гончаренко с сыном
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Главный тренер ФК "Краснодар" Мурад Мусаев сообщил о том, что покидает свой пост. Поражение в матче с "Ахматом" 0:5, поставило точку в его карьере наставника "горожан".
- Этот вопрос уже обсуждался с руководством клуба. Теперь мне нужно об этом снова поговорить, - заявил Мусаев на итоговой пресс-конференции.
По сути вину за разгром от команды, которая не входила даже в 10-ку сильнейших в чемпионате страны, он взял на себя.
- Мы техничны и профессиональны, все здоровы. Значит, дело в тренере, то есть во мне, - сказал Мурад Мусаев.
Между тем, гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг уже говорил, что Мусаев останется тренером команды, даже если «быки» проиграют все оставшиеся матчи в сезоне. Несмотря на критику руководство клуба поддерживало его.
Сейчас эксперты называют имя того, кто станет возможным преемником главного тренера ФК "Краснодар".
Это бывший наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. Белорусский специалист тренировал "армейцев" с 2016 года. За это время красно-синие дважды становились серебряными призерами чемпионата России, а в 2018 году одержали победу в матче за Суперкубок России. Но летом прошлого года в команде заговорили об отставке тренера. В итоге покинул свой пост Гончаренко только в конце марта 2021-го. .
Однако в клубе пока эту информацию не подтверждают.
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