Кто может возглавить футбольный клуб «Краснодар» после отставки Мусаева

Виктор Гончаренко с сыном Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Главный тренер ФК "Краснодар" Мурад Мусаев сообщил о том, что покидает свой пост. Поражение в матче с "Ахматом" 0:5, поставило точку в его карьере наставника "горожан".

- Этот вопрос уже обсуждался с руководством клуба. Теперь мне нужно об этом снова поговорить, - заявил Мусаев на итоговой пресс-конференции.

По сути вину за разгром от команды, которая не входила даже в 10-ку сильнейших в чемпионате страны, он взял на себя.

- Мы техничны и профессиональны, все здоровы. Значит, дело в тренере, то есть во мне, - сказал Мурад Мусаев.

Между тем, гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг уже говорил, что Мусаев останется тренером команды, даже если «быки» проиграют все оставшиеся матчи в сезоне. Несмотря на критику руководство клуба поддерживало его.

Сейчас эксперты называют имя того, кто станет возможным преемником главного тренера ФК "Краснодар".

Это бывший наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. Белорусский специалист тренировал "армейцев" с 2016 года. За это время красно-синие дважды становились серебряными призерами чемпионата России, а в 2018 году одержали победу в матче за Суперкубок России. Но летом прошлого года в команде заговорили об отставке тренера. В итоге покинул свой пост Гончаренко только в конце марта 2021-го. .

Однако в клубе пока эту информацию не подтверждают.

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Такого рестарта сезона от «быков» не ожидал никто. Вместо борьбы за золотые медали чемпионата России «Краснодар» превратился в крепкого середняка. Он уничтожил «Тамбов» (4:0), который собрали за неделю до рестарта сезона, обменялся мячами с «Уралом» (2:2), еще одним претендентов на выживание, и получил шесть мячей от «Спартака» (1:6) (продолжение)